De aanleg van een groot zonnepark bij de N11 in Alphen aan den Rijn loopt minstens een jaar vertraging op. Dat meldt initiatiefnemer IX Zon.

Volgens Sven Kamphues van netbeheerder Liander vergt het veel tijd om door de netbeheerder aangesloten te worden op het stroomnet. "Bedrijven als Liander hebben het nu heel druk met aanvragen van bedrijven zoals wij, die een 'stopcontact' willen."

De bedoeling is dat het zonnepark stroom kan leveren voor bijna 2000 huishoudens. Eerder was sprake van ongeveer 21.000 zonnepanelen, waarmee het een van de grootste zonneparken in deze regio zou zijn. Maar volgens Kamphues kan dat aantal ook flink afnemen tot vijftienduizend of minder.

Het cruciale besluit over subsidie voor het acht voetbalvelden grote zonnepark in de buurt van tuincentrum De Bosrand laat waarschijnlijk nog enkele maanden op zich wachten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zou er in het eerste kwartaal van dit jaar over beslissen, maar heeft uitstel gevraagd. Kamphues laat weten dat er geen zonnepark kan komen zonder die subsidie.