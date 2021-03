In een garage aan de Den Ham (N207) in Boskoop woedde dinsdagmiddag een grote uitslaande brand. De brandweer is massaal uitgerukt. De politie heeft een overleden persoon aangetroffen.

Dat meldt de politie dinsdagmiddag. Op dit moment doet de politie onderzoek naar de oorzaak van de brand en het overlijden van het slachtoffer.

Volgens een woordvoerder was de brandweer ter plaatse met drie tankautospuiten. De brand is inmiddels onder controle.

De N207 is nog open voor het verkeer.