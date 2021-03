Een persoon is maandagavond gewond geraakt bij een botsing tussen een wagen van supermarkt Picnic en twee personenauto's op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn.

Het ongeval gebeurde op de kruising met de Prinses Irenelaan. Meerdere inzittenden werden nagekeken in de ambulance. Een van hen werd naar het ziekenhuis gebracht.

De ravage is groot. De Prins Bernhardlaan was in één richting afgesloten. De toedracht van het ongeluk is onbekend.