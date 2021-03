Twee Alphenaren die op Oudejaarsdag een explosie veroorzaakten in de flat aan het Aïdaplein met vuurwerk te 'knutselen', staan nog niet voor de rechter. Het onderzoek is niet niet volledig afgerond, dit meldt het Openbaar Ministerie.

Bij de ontploffing raakte een man gewond aan een arm. Een deel van de flat naast winkelcentrum Ridderhof werd ontruimd. 's Avonds konden die mensen terug naar huis.

Kort na de explosie had de politie al twee mannen, flatbewoners van 35 en 38 jaar, aangehouden als verdachten van de ontploffing. Enkele dagen na de explosie ging de Explosieven Opruimingsdienst nogmaals naar de flat, omdat daar volgens een verdachte nog niet-ontploft vuurwerk zou liggen.

Het tweetal heeft in januari niet lang in de cel gezeten en mag thuis de rechtszaak afwachten. Het OM meldt nu: "De verwachting is dat het nog geruime tijd zal duren voordat deze zaak op zitting komt, aangezien de rechtbank bij de planning voorrang geeft aan zaken met verdachten die vastzitten."

De vereniging van eigenaren deed aangifte tegen het duo. Het vve-bestuur wil nu niks zeggen over de zaak.