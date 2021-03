Huisartsen gaan vanaf 9 april ook vaccineren op de GGD-priklocaties in Alphen aan den Rijn en Bergambacht. Dit moet ervoor zorgen dat het inenten sneller verloopt.

De GGD vaccineert op genoemde locaties van 8.00 tot 15.30 uur, de lokale huisartsen gaan hier van 16.30 tot 20.30 uur aan de slag. Reden voor deze stap is dat diverse huisartsenposten niet voldoende ruimte hebben om veel mensen achter elkaar te vaccineren.

Wie een prik krijgt, moet nog een kwartier blijven om er zeker van te zijn dat iedereen zich bij vertrek naar huis goed voelt. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen er niet overal tegelijkertijd veel mensen binnen zijn.

Huisartsen uit Gouda zeggen dit in hun stad wel goed te kunnen organiseren en zij doen daarom niet mee. Voor Alphen aan den Rijn en Bergambacht is dit volgens manager coronabestrijding Pieter Haasbeek van de GGD Hollands Midden wel een mooie oplossing.

"Doordat lokale huisartsen de GGD-locaties in de avonduren gaan gebruiken, kunnen zij nu meer mensen achter elkaar vaccineren. Hierdoor gaat het vaccineren van inwoners uit onze regio sneller", aldus Haasbeek.

De huisartsen beginnen 9 april in tennishal De Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. In zalencentrum De Waard in Bergambacht gaan ze vanaf 12 april aan de slag.