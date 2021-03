Het 'The Queen's Gambit-effect' ontgaat ook Alphen aan den Rijn niet. Park Zegersloot krijgt in mei vijf vaste schaak- en damtafels en dat is deels te danken aan het succes van de bekroonde Netflix-serie.

In het park kunnen veel sporten worden beoefend, maar voor denksporten was er nog geen plek, aldus de Vereniging Vrienden van Park Zegersloot. Terwijl dammen en schaken door The Queen's Gambit flink aan interesse heeft gewonnen.

Samen met de Alphense Schaak- en Damvereniging en de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt de vereniging een geschikte plek. Het doel is dat er via een centrale plek, zoals één van de horecazaken, schaak- en damstukken kunnen worden verhuurd.