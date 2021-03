Alphen aan den Rijn brengt twee groene gebieden bij Koudekerk en Hazerswoude in stelling om extra wijken te realiseren.

Vooral in Koudekerk is de nood hoog. Hier is al jaren niets gebouwd. Na jaren van procedures en processen sneuvelde de voorziene nieuwbouwwijk Rijnpark (270 huizen).

Daarom wil het Alphense gemeentebestuur het 'Oog van Koudekerk' inzetten voor de periode na 2023. Dit is een deel van het open gebied tussen het dorp, bedrijventerrein Hoogewaard en de lintbebouwing van de Lagewaard. Deze wijk wordt in delen gebouwd.

De eerste stap is de velden van VV Koudekerk en tennisbanen van Artesia te verplaatsten, zodat de huizen aansluitend aan het 'oude' dorp komen te staan. De gemeente denkt ze aan de kant van het bedrijventerrein te situeren.

De zijde van de Lagewaard krijgt een zone van 200 meter die groen blijft. Dit hebben de bewoners bedongen bij de gemeente. Langs de Weidedreef is groen en water gedacht. Maar hier staan deels de loodsen van caravanstalling Rust Roest, zodat Alphen ook daarover in overleg moet. Op 1 april is een eerste digitale informatiebijeenkomst gepland.

Bij Hazerswoude-Rijndijk wordt Oostvaartpark voorgesteld als toekomstig uitbreidingsgebied. Het bestaande populierenbos markeert de grens.