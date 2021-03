Een 21-jarige man is maandagochtend in Bodegraven aangehouden op verdenking van witwassen en handel in harddrugs in Alphen aan den Rijn.

De politie kwam de Woerdenaar op het spoor dankzij een tip. Bij zijn aanhouding had hij een handelshoeveelheid cocaïne bij zich.

Op dezelfde dag doorzocht de politie zijn woning aan het IJsseloord in Woerden. Daar werden luxegoederen en contant geld aangetroffen.

De verdachte zit nog vast en wordt donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.