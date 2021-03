In de Alphense wijk Kerk en Zanen komt extra toezicht van de politie. Dat heeft te maken met een aanhoudende reeks van autokraken in het gebied.

"We proberen extra vaak aanwezig te zijn in de wijk, als dat lukt met andere werkzaamheden. We roepen inwoners op verdachte situaties te blijven melden", zegt een woordvoerder van de politie.

Afgelopen weekend kwam één melding binnen van een gedupeerde. Inmiddels staat de teller op drie. Regelmatig trekken criminelen Kerk en Zanen in en breken auto's open, om bijvoorbeeld airbags en navigatiesystemen te stelen.