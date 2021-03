Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn steunt de oproep van de Woerdense burgemeester Victor Molkenboer en veertien collega-burgemeesters om het Molukse leed van zeventig jaar geleden te erkennen.

De vijftien burgemeesters hebben een open brief geschreven met het doel dat het kabinet toegeeft dat de "ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten".

In 1951 werden Molukse militairen die in Nederlandse dienst waren met hun gezinnen verscheept naar Nederland voor een 'tijdelijk verblijf'. Eenmaal aangekomen kregen de militairen ontslag. Ze werden in kampen geplaatst en keerden nooit meer naar hun geboortegrond terug.

De Molukse gemeenschap vindt een bondgenoot in burgemeester Molkenboer van Woerden. Hij riep in 2012 de regering op excuses te maken. Erkenning van of excuses voor de gebroken beloftes en de discriminatie waaronder Molukse landgenoten hebben geleden, zijn nooit door de regering genoemd.