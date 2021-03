Agenten die afgelopen weekend afkwamen op een ongeval met drie auto's op de N207 tussen Alphen en Boskoop troffen een bestuurder aan die nog een celstraf van vijftig dagen open had staan, meldt de politie maandag. Hij is meteen in de cel gezet.

Bij de man is ook een speekseltest afgenomen, omdat hij mogelijk achter het stuur zat na drugsgebruik.

De uitslag is nog niet bekend. De chauffeur kon ook geen geldig rijbewijs tonen.