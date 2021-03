De gemeente Alphen aan den Rijn gaat een tijdelijk extra Urban Athletes Park realiseren bij de Zegerplas. De reden hiervoor is dat buiten fitnessen in de gemeente erg populair is.

Het park met buitenfitnesstoestellen komt naast het huidige sportpark, naast waterski- en wakeboardbaan Wet 'n Wild, en is bedoeld om de drukte meer te spreiden, zegt sportwethouder Gert-Jan Schotanus.

De apparaten zijn populair nu sportscholen dicht zijn. Met het oog op het coronavirus is het echter geregeld te druk.

Het extra park is echt tijdelijk, benadrukt Schotanus. Hij verwacht niet dat er nu juist meer mensen komen omdat er meer sportgelegenheid is. "Het alternatief is alles afsluiten."