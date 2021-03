Een elektrische fiets is zondagavond in brand gevlogen in de berging van een woning aan de Filips van Bourgondiëstraat in Alphen aan den Rijn. Niemand raakte gewond.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Een kindje kreeg een traumabeertje van de brandweer voor de schrik.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.