De politie in Alphen aan den Rijn is flink door het stof gegaan nadat het een melding over een inbraak in de wijk Kerk en Zanen heeft afgedaan als ‘nachtelijk archeologisch onderzoek’, terwijl er juist net in die wijk een (auto)-inbraakgolf heerst.

In een Facebook-groep van deze wijk (drieduizend leden) maakt de wijkagent openlijk excuses voor de naar zijn mening grove inschattingsfout. De politie neemt alsnog een getuigenverklaring af.

Een inwoner van de wijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 5.00 uur 112 gebeld. Dat deed hij nadat hij twee verdachte personen in en rond het Frankrijkpark en de Noorwegenstraat in de weer zag met zaklampen en een metaaldetector. Toen de man het duo aansprak, kreeg hij te horen dat hij zich maar met zijn eigen zaken moest bemoeien, waarop hij de politie inschakelde.

Maar daar kreeg hij nul op het rekest. Zaklampen en een metaaldetector zijn niet altijd verdacht, liet de politie hem weten en besloot niets met de melding te doen. Frappant, aangezien Kerk en Zanen wordt getroffen door een inbraakgolf aan auto's. Onderdelendieven lijken het na eerdere autokraken opnieuw op deze wijk te hebben gemunt. Ook werd onlangs nog gewaarschuwd voor woninginbrekers. "Dan maar niet meer bellen volgende keer", schrijft de inwoner in de Facebook-groep.

Boetekleed

De politie trekt "met schaamrood op de kaken" het boetekleed aan. "U heeft volkomen terecht een goede melding gemaakt. Wat blijkt, in de meldkamer heeft de centralist een naar mijn mening grove inschattingsfout gemaakt en een verkeerde melding opgemaakt. De melding en inschatting die werd gemaakt was in de trant van nachtelijk archeologisch onderzoek. Vanuit de meldkamer is excuses in onze richting gemaakt en dat zal intern worden besproken", schrijft de politieman.

De politie is bezig met beelden uit de omgeving. "Zo goed als zeker zijn de mannen de inbrekers. Ik moet netjes blijven, maar u mag gerust weten dat van binnen mijn politiehart ietwat aan het borrelen is. Wij hebben de plank misgeslagen, onze excuses." De spijtbetuiging kan op lof rekenen. Bewoners zijn blij en prijzen de knieval.