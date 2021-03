Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) houdt zich de komende weken intensief bezig met het samenstellen van een nieuwe regeringscoalitie in Den Haag, waardoor ze voorlopig geen tijd heeft om met de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland te komen praten over woningbouw in de Gnephoek.

"We wilden haar na de verkiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag meteen uitnodigen, maar ik ben bang dat we daarmee nu wel tot ergens in april kunnen wachten. Erg jammer, maar we moeten haar nu niet opjagen", reageert de Alphense wethouder Gerard van As (Ruimte).

Van As ziet, lang niet als enige, de Gnephoek als de kans om iets te doen aan de grote vraag naar woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn. De Tweede Kamer nam onlangs een voorstel van CDA en VVD over dat demissionair minister Ollongren - zij gaat over woningbouw - maant nog eens met de provincie en de gemeente Alphen om de tafel te gaan over de Gnephoek.

De provincie vindt dat Alphen aan den Rijn daar pas mag gaan bouwen als alle opties binnenstedelijk zijn benut. Dat punt is volgens Van As juist binnen enkele jaren bereikt en dan zit Alphen 'klem'.

"Het zou me veel waard zijn als we in mei duidelijkheid hebben over wat er kan in de Gnephoek", zegt Van As.