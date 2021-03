Het cameratoezicht rondom de Lage Weide-flat in de Boskoopse wijk Snijdelwijk stopt. De overlast door jongeren lijkt te zijn verdwenen en dus is er geen reden de camera's te laten hangen, zegt burgemeester Liesbeth Spies.

De camera's worden na anderhalf jaar weggehaald. Ze waren opgehangen vanwege aanhoudende overlast door jongeren. Dat ging tot bedreiging, brandstichting en beschadiging van auto's aan toe. Het tijdelijke toezicht werd eerder nog verlengd om jaarrond een goed beeld van de situatie te krijgen.

Het lijkt de vruchten te hebben afgeworpen, zeggen burgemeester Spies, maar ook woningcorporatie Woonforte. De rust is flink wedergekeerd. Dat is niet alleen toe te schrijven aan het cameratoezicht, want dat is volgens de gemeente en de corporatie "een onderdeeltje in de brede aanpak".

Eerder was Spies al tevreden over het nut van de camera's: ze zorgen voor een veilige buurt en dat vinden ook buurtbewoners, stelde ze. Inwoners zijn al geïnformeerd over het weghalen van de camera's.

Rond de flat is het weliswaar rustig, de wijk werd de laatste maanden wel geplaagd door een serie autobranden. De politie heeft de branden nog in onderzoek.