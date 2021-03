Van de negentien schadeclaims die gedupeerden bij de provincie Zuid-Holland indienden na de plotselinge afsluiting van de Boskoopse hefbrug in oktober 2019 zijn er tien afgewezen en vijf teruggetrokken. Inmiddels zijn er van de overgebleven veertien claims, vier uitbetaald.

Dit meldt gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD), zelf Boskoper, in een brief aan Provinciale Staten. Daarin legt hij niet uit waarom die claims zijn afgewezen. Volgens een provinciewoordvoerder om uiteenlopende redenen. "Sommige waren niet goed onderbouwd of het was lastig te bepalen wat precies de afsluiting deed met de omzetdaling bij een bedrijf. Vanwege privacy kan ik er niet dieper op ingaan."

De hefbrug ging plots dicht omdat de provincie bang was dat die zou instorten. Er was gebleken dat jaren geleden bij het maken van een voetpad aan het brugdek de torens niet waren verstevigd. Dat gebeurde alsnog. Automobilisten en truckers moesten zes weken omrijden. Ook collega's van transporteur Jeffrey Houtman. Zijn claim is één van de vier die wordt uitgekeerd. "Ik krijg maar 25 procent van wat ik claimde", zei Houtman deze week.

Gedupeerden kunnen nog vier jaar schade claimen.