De VVD is in Alphen aan den Rijn de grootste partij met 26,1 procent van de stemmen. D66 volgt op de tweede plaats (14,6 procent) en CDA staat op plek 3 (10,1 procent).

Verder valt op dat GroenLinks, lokaal in de coalitie, 'slechts' 4 procent van de stemmen krijgt. Forum voor Democratie, waarvan de karavaan maandag Alphen aandeed, heeft flink gewonnen en behaalde twee keer zoveel stemmen als vier jaar terug. Toch zijn de acht zetels niet genoeg voor Alphenaar Yanick Chevalier: hij staat 23e op de kieslijst.

Opvallend is verder de opkomst: die was in Alphen 81,4 procent, lager dan het landelijk gemiddelde van 82,6 procent.