De komst van het nieuwe Van der Valk-hotel langs de N11 in Alphen aan den Rijn laat op zich wachten. Aanvankelijk zou het hotel op het Alphense bedrijventerrein De Schans II dit jaar worden opgeleverd, maar dat is vanwege de coronacrisis niet haalbaar.

Het 140 kamers tellende hotel had dit jaar moeten worden geopend. "De coronacrisis gooit roet in het eten. Meer kan ik er niet over zeggen", luidt de korte reactie van Klaas van der Valk.

Over de planning kan hij geen uitspraken doen. De eerste paal had eind 2020 de grond in gemoeten, maar op het terrein langs de N11-afrit en naast het McDonald's-restaurant gebeurt nog altijd niets.

Het hotel krijgt ook een restaurant, maar de komst van een vestiging van KFC of Burger King is erg onzeker. Van der Valk heeft de hele lap grond gekocht, maar heeft afgezien van de bouw van een parkeergarage. Daardoor is er voor een fastfoodzaak waarschijnlijk geen plek.

Het hotel gaat vooral de zakelijke markt dienen. Veel ondernemers op De Schans klaagden voor de crisis dat zij hun (internationale) gasten niet in Alphen aan den Rijn kunnen laten overnachten.

Overnachtingsmogelijkheden zijn schaars in Alphen aan den Rijn. De komst van dit hotel moet dat probleem oplossen en is ook goed voor de stad, zei Van der Valk eerder. "Want men zal niet alleen bij ons gaan dineren, maar ook in de binnenstad."