Het blijft onduidelijk wanneer de Salvatorikerk in Alphen aan den Rijn plat gaat en er op die plek aan de rand van het centrum woningen komen.

Ontwikkelaar Bogor heeft weliswaar zeer recent een aanvraag ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn voor de bouw van ruim zestig woningen, maar directeur Jan Bouter zegt er meteen bij dat dit mogelijk nog niet het definitieve plan is. Hij wil zich al helemaal niet wagen aan het geven van een planning.

"Voor ons blijft het zoeken naar een financieel haalbaar plan", benadrukt Bouter. Het plan om de kerk en een uitvaartcentrum aan de Willem de Zwijgerlaan te slopen en op de vrijkomende plek onder meer tientallen zorgwoningen terug te zetten, dateert al van enkele jaren geleden.

Intussen zijn de bouwkosten flink gestegen en is het lastig een aannemer te vinden die het complex voor een zodanige prijs wil bouwen dat Bogor er geen verlies op lijdt. "We denken nu vooral aan huurappartementen. Die huurders zijn er wel, het probleem is de juiste aannemer vinden."

Begin vorig jaar bleek Bouter nog optimistisch en hoopte Bogor in 2020 te gaan bouwen. Enkele maanden geleden woedde een aangestoken brand in het complex langs een drukke weg, dat nu al bijna een jaar met hekken is afgezet.