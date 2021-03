De beheerder van de 'wereldberoemde' Aarlanderveense molenviergang is opgelucht dat de mogelijke komst van windmolens bij het dorp van de baan is.

Ook polders bij Aarlanderveen zijn eerder op een kansenkaart voor wind- en zonne-energie ingetekend als zoekgebied, maar wethouder Erik van Zuylen (Duurzaamheid) maakte onlangs bekend dat de gemeente Alphen aan den Rijn sowieso niet meewerkt aan ruim 200 meter hoge turbines bij het dorp.

Diezelfde Van Zuylen weigerde aanvankelijk voor Aarlanderveen alvast een uitzondering te maken, toen de dorpsraad daarop aandrong.

"Het zou doodzonde zijn om van die torenhoge windmolens in de buurt van onze molens te zetten", vindt bestuurslid Bert Splinter van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen. Deze serie molens is de laatste in de wereld die nog daadwerkelijk wordt gebruikt om polders droog te houden.

"We moeten het gebied rond Aarlanderveen gewoon zoveel mogelijk openhouden. Dat verdient het", zegt Splinter. "Jarenlang zijn er plannen gemaakt voor en is subsidie besteed aan initiatieven om meer recreanten deze kant op te krijgen. Nu met de coronacrisis zie je hier ontzettend veel wandelaars. Nee, die windmolens vonden wij een onzalig plan."