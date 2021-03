Mariel Dijkstra en Punk Hermenet toverden in november hun kroeg PÛHA in Bodegraven om tot een tijdelijke Airbnb met jacuzzi, sterrenhemel en urban jungle. Vanwege het grote succes openen zij daarom een tweede suite, met sauna en dompelbad.

De Airbnb met jacuzzi is aan de voorkant van het pand. Aan de achterkant wordt hard gebouwd aan een luxe suite met sauna en dompelbad. Volgens Dijkstra hebben mensen behoefte aan wellness op de kamer.

De jacuzzi in hun andere suite wordt dan ook veel gebruikt. "Maar, - en dat hadden we niet gedacht, ook de discolampen en de geluidsinstallatie", aldus Dijkstra. " In deze nieuwe suite hebben we daarom ook een podium met danspalen gebouwd. Gasten kunnen relaxen of losgaan of met een kater bijkomen in de sauna."

Ze benadrukt wel dat het geen feestlocatie is en de kamers voor twee personen zijn. Waar normaal gesproken de kroeg een escape biedt, zijn dat nu de suites.



Dijkstra verwacht dat ze de pop-up Airbnb tot van de zomer runt. Zodra de kroeg weer open mag, haalt ze de bedden, sauna en jacuzzi eruit.