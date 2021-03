Een automobilist die woensdagavond tijdens de avondklok televisie in de auto aan het kijken was, heeft niet alleen een proces-verbaal voor het overtreden van de avondklok gekregen. Ook het voertuig is in beslag genomen door de politie.

Het voertuig bleek een vals kenteken te hebben en had al op 21 oktober het land moeten verlaten. De auto was voor export aangemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

De politie heeft de auto in beslag genomen. Ook daarvoor heeft de bestuurder diverse processen-verbaal gekregen.