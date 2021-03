Actiegroep De Stem van Alphen probeert de bouw van twee hoge woontorens op De Aarhof in Alphen aan den Rijn te dwarsbomen. Het zou ten ongunste van omwonenden meer verkeer, schaduw, windhinder en herrie veroorzaken.

Om het protest kracht bij te zetten, is een cartoon getekend van wethouder Gerard van As met een heleboel geldbriefjes, maar dat schiet Van As in het verkeerde keelgat.

Het winkelcentrum gaat de komende jaren flink op de schop. In het plan van ontwikkelaar HAL zitten ook twee woontorens. Die zijn pakweg 40 en 60 meter hoog en bieden plek aan driehonderd woningen.

De verbouwing start op z'n vroegst eind 2022, zo is de verwachting. Meer hoogbouw is volgens Alphen onvermijdelijk vanwege de grote woningnood. Maar daar wil De Stem van Alphen, een actiegroep bestaande uit een vastgoedechtpaar dat aan de Aarkade woont, een stokje voor steken.

Ze spreken van misplaatste hoogbouw die het centrum van "Skyscraper City" Alphen verpest. Ook zal het centrum de komende jaren een bouwput worden, is er sprake van waardevermindering van de omliggende panden, leidt de bouw tot vervelende schaduw en windval.

De Stem van Alphen heeft dinsdag een paginagrote advertentie in het Alphens Nieuwsblad laten plaatsen met daarbij een cartoon van wethouder Gerard van As. Daarop wappert geld om hem heen en staan de torens op een spreekwoordelijk presenteerblaadje.

Van As vindt cartoon 'misselijkmakend en schadelijk'

"Misselijkmakend en schadelijk. Dit is smaad, het tast mijn integriteit aan. Een zakelijk meningsverschil is prima, maar er wordt op de man gespeeld. Heel flauw", reageert Van As.

Hij noemt de argumenten van De Stem van Alphen volslagen onzin. "We doen ons stinkende best om het stadshart te versterken. Iedereen was er blij mee. Dit leidt juist tot waardevermeerdering van omliggende panden."

De Stem van Alphen is een petitie gestart en kondigt op korte termijn "alternatieve passende plannen voor ons groene centrum" aan. Donderdagavond maken zij hun punt bij het gemeentebestuur en raadsleden tijdens een eerste debat over de plannen.