Alphen aan den Rijn en Gouda krijgen milieuzones voor vrachtwagens en bedrijfsbusjes. Vanaf 2025 mogen winkels in bepaalde delen van deze steden alleen nog maar schoon bevoorraad worden.

Alphen is van plan om vanaf 1 januari 2025 het centrum en omliggende woonwijken aan te wijzen als zero-emissiezones. Om welke wijken dat precies gaat, is onbekend. In Gouda wordt de binnenstad zo'n zone. Het houdt in dat vrachtwagens of busjes met uitstoot niet meer welkom zijn in deze gebieden.

De twee steden horen daarmee bij zo'n dertig tot veertig andere grotere gemeenten, die onlangs hebben afgesproken om over een krappe vier jaar een nul-emissiezone in te stellen.

In beide steden zijn al initiatieven rondom duurzame distributie opgetuigd. Leverancier Lessgo is twee jaar geleden begonnen met een overslaglocatie aan de rand van Alphen. Vanuit daar worden via elektrische voertuigen en bakfietsen de pakketten getransporteerd.

De binnenstad in met een (vervuilende) auto kan straks nog wel. Het gaat niet om een milieuzone die grote steden als Amsterdam en Utrecht kennen, waar oude diesels het centrum niet meer in mogen.

Ondernemers met een vervuilend wagenpark kunnen een steuntje van de overheid krijgen. Daar kunnen ze met een subsidie - die op kan lopen tot 5.000 euro - overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. Dat kan vanaf volgende week maandag.