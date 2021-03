Minister Carola Schouten heeft maandag een boom gepland in Alphen aan den Rijn. Elk kind moet tijdens de basisschooltijd in elk geval één boom planten. Dat is de opdracht die Schouten doorgeeft aan haar opvolger op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het is verkiezingstijd en dan gaan de ministers doorgaans het land in op zoek naar stemmen. Zo deed vorige week D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken Alphen aan den Rijn aan om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor de verkiezingen.

Schouten leeft mee met Alphen, dat pech heeft met de nationale viering van de landelijke Boomfeestdag. Door alle coronamaatregelen moest het feest al drie keer worden uitgesteld. De nieuwe datum is nu 10 november. Dan komt prinses Irene, samen met haar zoon prins Carlos, de laatste boom in de bomencirkel planten in het Irenebos in Park Zeegersloot.

De minister werd maandag een handje geholpen door het Alphense kindercollege van burgemeester en wethouders: Elmedhi, Day, Marijse, Jialina en Charlotte. De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft voor groep 6 en 7 een lespakket gemaakt: "Zet bomen op de kaart voor de nieuwe Bomenminister". De les roept leerlingen op om hun bomenwensen naar de nieuwe Bomenminister te sturen.

Ze schrijven hun wens op groeipapier, papier met bloemzaadjes. De kaarten worden later dit jaar aangeboden aan de nieuwe 'Bomenminister', de minister van LNV. Als alle kaarten gelezen zijn, worden de kaarten op een veld gelegd waardoor de wensen echt gaan groeien en er een bloemenveld ontstaat.