Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schiet Alphen aan den Rijn te hulp om woningbouw in de polders Gnephoek en Noordrand mogelijk te maken.

Zij zet provincie, gemeente en projectontwikkelaars aan één tafel om ervoor te zorgen dat er schot komt in de geplande nieuwbouw, zo heeft zij toegezegd. Dat gebeurde naar aanleiding van de motie die Kamerlid Julius Terpstra (CDA) met steun van Daniel Koerhuis (VVD) had ingediend.

Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) van Zuid-Holland heeft tot nu toe steeds tegen Alphen gezegd dat de gemeente eerst de grond binnen de bebouwde kom moet gebruiken. Maar die voorraad is rond 2026 helemaal op, stelde wethouder Gerard van As (ruimtelijke ontwikkeling, Nieuw Elan). En de schrijnende woningnood is dan nog allesbehalve opgelost.

Tweede Rijnenburg

CDA'er Terpstra heeft dit signaal nu opgepikt. Hij noemt polder Rijnenburg bij Utrecht als voorbeeld van een stagnerende bouwlocatie. "Terwijl de woningnood hoog is, houdt de provincie de Gnephoek en Noordrand tegen. De locaties liggen niet voor het oprapen, dus deze luxe hebben we niet."

Hij vroeg Ollongren dan ook om alle betrokken partijen bij elkaar te halen zodat er een doorbraak komt. "Er moet daadwerkelijk worden besproken hoe de woningnood moet worden opgelost. Ik hoop dus dat de provincie ook tot dat inzicht komt."

Op zich wist Terpstra wel van het nijpende woningtekort. "Maar ik ben wel geschrokken dat er wel degelijk locaties beschikbaar zijn, maar dat die niet mogen worden ontwikkeld." Alphen heeft 6000 huizen nodig, in Gnephoek en Noordrand passen tot wel 10.000 woningen, schat hij.