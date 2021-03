Nog geen half jaar na de opening verdwijnt Gastrobar Limão uit het Alphense centrum. Horecaondernemer Ming-Wen Tsao voelt zich genoodzaakt zijn zaak van de hand te doen, omdat hij geen overheidssteun krijgt.

Tsao verkoopt de zaak op de hoek van de Van Mandersloostraat en de Van Boetzelaerstraat per 1 april aan een ondernemer uit Nieuw-Vennep, die er een nieuw, laagdrempelig concept van wil maken. Hij heeft jarenlang een barbecue-cateringbedrijf gerund en noemt zijn zaak Het Torentje.

Tsao, die jarenlang een toko in de Hooftstraat runde, opende de op de Portugese specialiteiten gerichte bar begin oktober. Twee weken later ging de horeca op slot. Afhalen en bezorgen zetten niet genoeg zoden aan de dijk in het oude pand van juwelier Siebel, vooral omdat de geboren Amsterdammer geen recht had op overheidssteun.

Er was geen sprake van omzetverlies, omdat hij middenin de pandemie was begonnen. "De nood is heel hoog. Het spaargeld is bijna op. Ik kan zo niet doorgaan, straks moet ik mijn huis verkopen en dat wil ik mijn vrouw niet aandoen", aldus Tsao.

"Ik heb geen cent gekregen. Of ik mijn zaak ook had verkocht als ik alsnog steun had gekregen? Waarschijnlijk niet. Maar daar gaat misschien nog een kwartaal overheen. Ik zie geen perspectief meer. Maar het pand komt in goede handen."