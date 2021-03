Een rietgedekt bijgebouw van een bed and breakfast aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn is maandag aan het begin van de middag in brand gevlogen.

Het was een uitslaande brand, maar door snel optreden kon de brandweer de schade beperkt houden. Het rietkapteam uit Kamerik kwam ook ter plaatse. Niemand is gewond geraakt.

Het vuur werd ontdekt door een automobilist. De brandweer zette verscheidene bluswagens in, omdat in de directe omgeving weinig oppervlaktewater beschikbaar was, zegt een woordvoerder.

Bij het blussen hebben de brandweermedewerkers de smeulende en brandende delen van het riet uit het dak getrokken. Zo lukte het om het vuur onder controle te krijgen, zodat het zich niet kon verspreiden naar de binnenzijde van de voormalige garage.

"Het is een inderdaad een grote schrik als zo'n rieten dak in brand vliegt. Het is onze redding geweest dat deze oplettende buurtbewoner meteen alarm heeft geslagen", zegt de eigenaar van de bed and breakfast.

"Ook hadden we het geluk dat we diverse brandblussers hadden staan, zodat er alvast kon worden geblust. En uiteraard zijn we erg blij met de tegenwoordigheid van geest van alle hulpverleners. Voor hetzelfde geld was het hele pand weg geweest."

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, meldt de woordvoerder. Hoeveel schade het bijgebouw heeft opgelopen, is evenmin bekend. Tijdens de bluswerkzaamheden sloot de politie het Goudse Rijpad af voor autoverkeer.