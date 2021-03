De Albert Heijn in winkelcentrum Aarhof in Alphen aan den Rijn wordt groter, vooral om meer verse artikelen te kunnen verkopen.

Bedrijfsleider René de Boer houdt nog een slag om de arm, maar de voorlopige planning is dat de aangepaste winkel eind augustus opengaat. Mogelijk moeten klanten kort daarvoor één tot twee weken naar een andere supermarkt. Die tijd is nodig om het dan vergrote pand in te richten.

De uitbreiding komt aan de kant van de nieuwe oprit naar het parkeerdek van de Aarhof. De Boer verwacht er zo'n 200 m2 op vooruit te gaan. Er is straks niet alleen meer ruimte voor de versafdelingen, er komt ook een stomerijservice en De Boer vindt het belangrijk dat er 'palen' komen waar klanten hun producten zelf kunnen scannen en afrekenen. "We zijn één van de laatste supermarkten in Alphen die deze mogelijkheid nog niet kunnen aanbieden."

De versafdelingen worden dus groter, maar er worden niet ter plekke maaltijden bereid, zoals sommige andere supers wel laten doen. De in- en uitgang van AH blijft waar die nu is: tegenover de HEMA.

Komend voorjaar starten de eerste werkzaamheden voor de uitbreiding. AH hoeft niet te wachten op de tot in detail uitgewerkte plannen van de nieuwe eigenaar van de Aarhof, die een grote renovatie van het bijna vijftig jaar oude winkelcentrum voorbereidt. Deze start op z'n vroegst eind volgend jaar is nu de verwachting.

De Alphense gemeenteraad moet nog ja zeggen, ook omdat er geld nodig is voor meer parkeerplekken. Mogelijk komen er 300 woningen, in twee torens, bovenop de Aarhof.

"We zijn heel blij dat de Aarhof wordt opgeknapt en dat wij straks alvast aan de slag kunnen", vertelt De Boer. "We zijn na al die jaren wachten wel echt toe aan een andere AH-winkel."