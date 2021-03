De Tweede Kamer buigt zich maandag over de Alphense wens om duizenden huizen te bouwen in polders bij Alphen aan den Rijn. Het debat werd eerder uitgesteld vanwege ziekte van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Donderdag is de stemming over moties van politieke partijen.

Het is al duidelijk dat er een motie zal zijn van het CDA (gesteund door de VVD) over de wens van de gemeente Alphen aan den Rijn om woningen te bouwen in Alphen-Noord en de polder Gnephoek.

De provincie Zuid-Holland wil dat Alphen eerst nog meer binnenstedelijk gaat bouwen, maar dat gebeurt volgens wethouder Gerard van As al volop. Over enkele jaren zit Alphen "vol", zo waarschuwt Van As. Als dan pas de komst van een nieuwe wijk in de polder moet worden voorbereid, gaan kostbare jaren verloren.

CDA-raadslid Jeroen van Gool noemde het onlangs weggegooide jaren. Hij heeft partijgenoot Julius Terpstra in de Tweede Kamer zover gekregen dat hij met een opdracht komt voor de provincie Zuid-Holland, die dan weer met Alphen om de tafel zou moeten.