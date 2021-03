Alphen aan den Rijn heeft jaren geleden al bepaald dat de grond rondom de containerterminal voor bedrijven is bestemd. Om nu ineens een woonwijk te overwegen, betekent verkeerde verwachtingen wekken, zegt wethouder Gerard van As (Economische Zaken, Nieuw Elan).

Deze week gooiden buurtbewoners het idee van een woonwijk op in een hoorzitting van de commissie ruimte. Vooral PvdA, RijnGouweLokaal en Beter Alphen reageerden geïnteresseerd.

Maar volgens wethouder Van As heeft de raad al vijftien jaar geleden besloten Steekterpoort te bestemmen voor overslag en distributie. Toen is ook de Overslagterminal Alphen gebouwd. "De raad heeft daar bewust voor gekozen. Woningbouw is destijds afgewezen."

Donderdagavond kregen buurtbewoners de gelegenheid hun bezwaren toe te lichten tegen het plan van ondernemer Dries Wilschut. Steekterweg-bewoonster Van der Poel opperde er een woonwijk te bouwen in plaats van het bedrijfsgebouw van 75.000 vierkante meter.

Van As: "Met stijgende verbazing zag ik de hoorzitting veranderen in een open discussie over Steekterpoort. Daarmee werden verwachtingen gewekt, terwijl deze invulling al een gelopen race is. Dat kun je niet maken, dat is in wezen bedrog." Hij gaat de kwestie met het college van burgemeester en wethouders bespreken.