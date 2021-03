Op de plek van de vroegere Zuid-Hollandse Glascentrale aan de Linnaeusweg in Boskoop komt nieuwbouw. Projectontwikkelaar Niborgh wil hier negen eengezinswoningen neerzetten.

Tussen de blokken komen groene doorzichten naar het Gouwebos. De glascentrale ging in 2006 failliet. Sindsdien heeft het bedrijfspand staan te verpieteren.

Wethouder Gerard van As (Ruimtelijke Ontwikkeling, Nieuw Elan) is blij dat er schot in dit project zit. Boskoop kent verscheidene van dit soort projecten waar maar moeizaam vaart in komt.

De ontwikkelaar wil woningen in vier typen neerzetten. Naast de standaard eengezinswoning is een huis met een woonkamer op de eerste etage bedacht. Verder is een eenlaagse woning met kap ontworpen die 'levensloopbestendig' is. Het vierde type is een hoekwoning met een kap die een slag is gedraaid.

Geen sociale woningbouw

In het plan zit geen sociale woningbouw. De invulling was echter al in 2016 afgesproken en toen was de druk op de Boskoopse woningmarkt nog niet zo groot.

Wethouder Van As verwacht dat het aanbod goed past in de lokale vraag. "Uit marktonderzoek blijkt dat ook naar deze typen koopwoningen veel vraag is. We zagen bovendien bij het plan Torenpad-West dat veel respons uit Boskoop zelf kwam."