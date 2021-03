Het is nog onduidelijk hoe het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof dat plaatsvond in 2011 op 9 april in Alphen aan den Rijn wordt herdacht. "Straks is het tien jaar geleden en daarom willen we er wat uitgebreider bij stilstaan dan de afgelopen jaren, maar we hebben nu eenmaal te maken met beperkingen door coronaregels", zegt burgemeester Liesbeth Spies.

Het is nu even afwachten wat die in april precies inhouden en met hoeveel mensen je bijvoorbeeld bij elkaar kunt zijn", aldus Spies.Ze acht de kans klein dat de herdenking zo massaal zal zijn zoals die van één of vijf jaar na het schietdrama.

De laatste jaren is, in overleg met nabestaanden, gekozen voor een wat soberder herdenking. Bij het monument naast het winkelcentrum worden bloemen gelegd en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten in zalencentrum De Bron.

Op zaterdag 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis (24) in winkelcentrum Ridderhof zes mensen dood, verwondde er nog eens zeventien en pleegde zelfmoord. Later bleek dat hij vanwege psychische problemen geen wapenvergunning had mogen krijgen. De rechtbank oordeelde dat de politie (verstrekker van de vergunning) aansprakelijk was en er kwam een schadefonds voor gedupeerden.