De gevangenis in Alphen aan den Rijn is de negende in Nederland die gedetineerden met een hoog vluchtrisico gaat opnemen.

Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) is de gevangenis aan de Maatschapslaan er speciaal op ingericht om gedetineerden van een hoog vluchtrisico op te vangen.

Zo is geregeld dat bewaarders intensiever toezicht kunnen houden bij activiteiten. Deze gedetineerden hebben ook minder bewegingsvrijheid, krijgen vaker celinspectie en worden vaker gefouilleerd. De afgelopen maanden zijn medewerkers van de Alphense gevangenis hiervoor getraind.

Omdat de criminaliteit verhardt en het aantal gevangenen met verhoogd vluchtrisico stijgt, wil de DJI gedetineerden over het land kunnen spreiden. Daarom is Alphen toegevoegd aan het rijtje met onder meer Vught, Rotterdam, Leeuwarden, Sittard, Zutphen en Lelystad.

Burgemeester Liesbeth Spies stemde eerder in met de tijdelijke komst van asielzoekers in de Alphense gevangenis, waar nu ongeveer 800 mensen werken en waar plaats zou zijn voor ruim duizend gevangenen.