Vanaf maandag worden dagelijks zo'n driehonderd coroanvaccinaties gegeven in de prikstraat in de speciaal daarvoor ingerichte hal op tennispark Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. Alphenaar Cees van Duivenbode was de eerste die een prik kreeg.

In eerste instantie zijn tachtigplussers uitgenodigd om een afspraak te maken. Na hen volgen zorgmedewerkers, liet de GGD Hollands Midden eerder weten.

"De locatie in Alphen aan den Rijn is voor ons, na Leiden en Gouda, de derde locatie. Dat is fijn, het personeel is al ingewerkt en heeft die ervaring al. Het is voor ons prettig dat we niet gelijk op volle kracht hoeven te draaien, maar de tijd hebben. Al zouden we dat wel kunnen", aldus de GGD.

Onder tachtigplussers is de bereidheid tot het laten zetten van een prik groot, meldde Boon vorige week.