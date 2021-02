Het uitvaartcentrum aan de Nassaustraat in Alphen aan den Rijn gaat weg. Het pand is al een poos niet meer in gebruik. Op de plek van het centrum komen mogelijk acht woningen.

Vorig jaar ging de exploitant van het uitvaartcentrum, Kamsteeg en Kramer, failliet.

Een deel van de omwonenden was in eerste instantie al tegen de komst van het centrum geweest. Wethouder Gerard van As (Ruimte) wilde kijken of het bedrijf verplaatst kon worden, maar dat was door het faillissement niet meer nodig.

De aanvraag voor de acht woningen ligt bij de gemeente. De initiatiefnemer wil er nu nog niks over zeggen.