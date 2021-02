Het is helemaal niet raar dat wooncorporatie Woonforte zelf beveiligers inhuurt om te zorgen dat geen vechtpartijen of andere incidenten plaatsvinden in de Alphense Edelstenenbuurt. Dat heeft burgemeester Liesbeth Spies gezegd na vragen van VVD-raadslid Maurice Piette.

De Woonbond en de lokale huurdersorganisatie reageerden onlangs hoogst verbaasd dat Woonforte huurdersgeld besteedt aan beveiligers. Volgens hen is het de taak van de overheid en niet van Woonforte.

Spies, die als burgemeester over de openbare orde gaat, ziet dat anders. "Het is gebruikelijk dat eigenaren, zoals nu Woonforte, hun vastgoed beschermen." Ze trekt de vergelijking met het beveiligen van bedrijfsterreinen. Daar gevestigde ondernemers trekken samen de knip voor het plaatsen van camera's en inhuren van bewakers.

Sinds 2006 huurt Woonforte tijdens de jaarwisseling beveiligers in voor de Edelstenenbuurt. Na incidenten in de Diamantflat afgelopen jaar besloot de corporatie afgelopen jaarwisseling ook beveiligers in de flat zelf te stationeren. Bewoners van de flat werden daarover niet geïnformeerd.

Woonforte zei eerder afspraken te hebben gemaakt over het inzetten van beveiligers, maar de huurdersorganisatie sprak dat tegen.