Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn hoopt opnieuw op steun van de overheid, nu in Den Haag een nieuw potje voor dierentuinen (39 miljoen euro) beschikbaar is. De financiële steun is volgens het park zeer welkom.

Het kabinet komt met een derde steun- en herstelpakket voor de dierentuinen. De eerste twee coronasteun- en herstelpakketten van de overheid boden voor dierentuinen onvoldoende steun, omdat er geen rekening werd gehouden met de hoge vaste lasten van dierentuinen, aldus minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Avifauna gaat een aanvraag doen in Den Haag. "Er is zeker geld nodig. Vooral omdat we in onzekerheid zitten over wanneer we weer open kunnen", zegt woordvoerder Pamela Stolze. Onlangs kreeg het vijf ton uit een noodfonds van de gemeente Alphen. "Dat heeft de ergste druk van de ketel gehaald. Daar zijn we dankbaar voor. De dieren kunnen nog goed verzorgd worden, dat is het belangrijkste. Nu zou extra steun erg welkom zijn en kunnen we hopelijk snel weer open."

Het park aan de Hoorn voelt de klappen van de coronacrisis. Avifauna zit hermetisch op slot. Directeur John de Hoon zei eerder al dat de inkomsten in 2020 met meer dan 1 miljoen euro zijn gedaald. Het park ontving nog minder dan de de helft van de jaarlijkse 357.000 bezoekers.