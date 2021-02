Eind dit jaar kunnen 104 bewoners van Floravita in Boskoop terugkeren naar hun zorgcentrum, dat momenteel wordt vernieuwd. Bij de ingrijpende verbouwing tot toekomstbestendig verpleeghuis zijn sinds vorige zomer alleen de vloeren en muren overeind gebleven.

In de tussentijd wonen de bewoners van Floravita tijdelijk in de zorgcentra Moerdregt (Moordrecht), het semipermanente De Rietkraag (Gouda) en Huize Souburgh (Waddinxveen) van Zorgpartners Midden-Holland. De dagbesteding in het naastgelegen wooncomplex Parkzicht is wel in Boskoop gebleven.

Het complex had 130 woonkamers voor twee personen en wordt vanwege de rust en privacy voor bewoners omgebouwd tot 104 eenpersoonsappartementen met ruime balkons. "Vanaf de balkons hebben de bewoners straks een mooi uitzicht, waardoor ze niet alleen extra leefruimte bieden, maar ook een buitenbeleving", aldus directeur Taco van Delft van Floravita.

"In het atrium worden loopbruggen geplaatst waar vandaan bewoners de reuring van het welzijnsplaza op de begane grond kunnen ervaren. En door een verhoogd terras kunnen bewoners de activiteiten in de beweegtuin volgen."

Na de renovatie is zwaardere verpleeghuiszorg mogelijk en wordt er ook overgestapt naar kleinere woongroepen die toegang hebben tot huiskamers en binnenruimtes. Er kan verder samen worden gekookt of gegeten in het restaurant van het zorgcentrum.

Het nieuwe gebouw met een typisch Boskoopse entree geïnspireerd op het kwekersdorp, biedt veel mogelijkheden om ruimten aan te passen voor grotere of kleine groepsactiviteiten, familiegesprekken of een fijne plek voor de bewoners.

Volgend jaar is Huize Souburgh in Waddinxveen aan de beurt. Het complex krijgt tachtig nieuwe woonkamers.