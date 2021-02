Klimpark Alphen aan den Rijn heeft de deuren per direct moeten sluiten. Het klimbos in het Zegerslootgebied dacht ondanks de coronamaatregelen gewoon open te kunnen, maar de regels wijzen anders uit.

Het populaire park is door de gemeente Alphen op het matje geroepen. Die heeft het klimcentrum laten weten dat zij per direct de deuren moet sluiten. "Wij hebben geconstateerd dat het park open was en dat mensen konden reserveren. Het klimpark mag op grond van de tijdelijke maatregelen niet geopend zijn", laat een woordvoerder weten.

Een klimpark valt onder de noemer 'buitenluchtlocatie', net als speel- of dierentuinen en wordt niet gezien als een sportaccommodatie. In dat geval had Klimpark Alphen wél open mogen blijven. Het klauterbos kondigt stappen aan en laat het niet bij de abrupte sluiting zitten. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

Het park, pal naast de kinderboerderij aan de Burgemeester Bruins Slotsingel, is sinds de zomer van vorig jaar geopend.