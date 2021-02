Een defecte spoorbrug hinderde donderdagmiddag het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Tot 21.00 uur reden er minder treinen op het traject.

Door de storing reden er geen intercity's tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam. De stroring is rond 21.00 uur verholpen.

Het is de tweede dag op rij dat een spoorbrug bij Gouda defect is. Woensdag reden hierdoor tot 22.00 uur minder treinen tussen Utrecht Centraal en Rotterdam en Utrecht Centraal en Den Haag. Of het om dezelfde spoorbrug gaat, is niet bekend.