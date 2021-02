Een automobilist heeft woensdag bij een verkeersruzie op de N11 tussen Bodegraven en Alphen aan den Rijn een vuurwapen getrokken.

Het conflict vond rond 16.00 uur plaats op de N11. Een automobilist reed volgens de politie erg agressief en toonde "een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan een andere bestuurder".

Toevallig was een politieagent in zijn vrije tijd hier getuige van. De agressieve bestuurder werd uiteindelijk in de Hooftstraat in Alphen door agenten met getrokken pistool uit zijn auto gehaald en aangehouden. In zijn auto werden diverse wapens aangetroffen. Het voertuig werd in beslag genomen.

De politie is op zoek naar getuigen van de verkeersruzie, in het bijzonder de bestuurder van de andere auto. Het zou gaan om een lichtkleurig voertuig.