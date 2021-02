Bij telefoonwinkel Niro Mobile aan de Koninginneweg in Boskoop is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken.

De inbraak vond plaats tussen 3.30 uur en 4.00 uur. Omwonenden werden wakker van gebonk en gerinkel, en zagen de verdachten met bivakmutsen op en zwarte kleding aan, richting de Voorofscheweg vluchtten. Wat de inbrekers hebben buitgemaakt is nog onbekend, ze zouden in ieder geval tweedehands tablets hebben bemachtigd.

Met meerdere politiewagens en een helikopter is naar de verdachten gezocht. De politie heeft sporenonderzoek gedaan bij de winkel. Eerder werd op 2 januari ook al ingebroken bij de buren, juwelier Robert Den Haag.