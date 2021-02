In de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn is woensdag een man aangehouden die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft de man met getrokken wapen aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder kwam er een melding binnen van een verdachte situatie, waarbij mogelijk een vuurwapen gezien zou zijn.

De politie heeft daarop de auto waar de verdachte in zat omsingeld en met getrokken wapen de persoon aangehouden. Volgens de woordvoerder is dit volgens protocol, wanneer er mogelijk een vuurwapen in het spel is.

De man is aangehouden. Ook werd zijn auto in beslag genomen en werd het mogelijke vuurwapen aangetroffen. Er wordt nog onderzocht of het om een echt wapen gaat.