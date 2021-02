Tachtigplussers uit Alphen aan den Rijn en omgeving kunnen vanaf maandag terecht in Alphen voor een coronavaccinatie. De GGD is er klaar voor om in de hal op tennispark Nieuwe Sloot dagelijks zo'n driehonderd prikken te zetten.

De eerste twee weken worden voornamelijk ouderen geprikt, met het vaccin van Pfizer. Daarna zijn ook zorgmedewerkers welkom, als er weer voldoende voorraad is van het AstraZeneca-vaccin. Dat meldt Carin Boon, woordvoerder van de GGD Hollands Midden.

"Alles is er klaar voor om maandag de eerste vaccinaties te geven", stelt Boon. "Al zijn we natuurlijk afhankelijk van het RIVM voor de levering van de vaccins." In eerste instantie komen er zo'n driehonderd vaccins per dag, die in alle vroegte worden aangeleverd. De vaccins zijn na levering nog vier dagen houdbaar.

"De locatie in Alphen is voor ons, na Leiden en Gouda, de derde locatie. Dat is fijn, het personeel is al ingewerkt en heeft die ervaring al. Het is voor ons prettig dat we niet gelijk op volle kracht hoeven te draaien, maar de tijd hebben. Al zouden we dat wel kunnen."

Onder tachtigplussers is de bereidheid tot het laten zetten van een prik groot. "Ik weet niet of alle tijdsloten vol zijn, maar het gaat wel hard", aldus Boon.