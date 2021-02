In een loods van Vermeulen Groep aan de Hoogeveenseweg in Hazerswoude-Dorp woedt een zeer grote brand. Hulpdiensten hebben de omgeving afgezet.

De brand is uitgebroken in het achterste deel van de schuur, vertelt de woordvoerder van de brandweer. Het is de brandweer inmiddels gelukt om het voorste deel van de loods te redden. In de loods liggen 120 autobanden. Het achterste deel ervan is al volledig afgebrand.

Een getuige heeft explosies gehoord vanuit het pand. "Er staan tractoren in de loods, de banden daarvan zouden voor explosies zorgen." De brandweer bevestigt dat er tractoren en machines in de loods staan. Mogelijk is de brand ontstaan bij een tractor. Een schoonmaker zou de brand zondagochtend hebben ontdekt.

De Hoogeveenseweg is afgesloten van Benthuizen tot aan Hazerswoude-Dorp. De rook trekt over het naastgelegen spoor heen richting Hazerswoude. De hogesnelheidstrein rijdt nog wel.

De Vermeulen Groep is gespecialiseerd in onderhoud aan het wegennet. Het bedrijf telt meer dan 250 medewerkers en heeft de beschikking over 1500 stuks materieel.