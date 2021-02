Een kleine bergingswagen is vrijdagmiddag dwars door een bushokje gereden op de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk. De bestuurder is vermoedelijk onwel geworden.

Vanwege de ernst van de situatie landde in de buurt van het ongeval een traumahelikopter met aan boord een trauma-arts. Het slachtoffer is door hulpdiensten gereanimeerd en vervolgens met spoed over gebracht naar het ziekenhuis.