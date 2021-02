De omstreden Weidelandenweg, om de nieuwe woonwijk in Hazerswoude-Dorp heen, komt er toch. Dat heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besloten.

Die nieuwe weg is nodig om de Dorpsstraat-West te ontlasten. Op de middellange termijn komt er mogelijk een verkeerstunnel door het dorp, als onderdeel van een groot verkeersplan.

Veel bewoners in die nieuwe woonwijk zijn tegen de Weidelandenweg omdat ze overlast verwachten. Zo'n elfhonderd mensen hadden een petitie ondertekend die aan de raad werd aangeboden.

Woordvoerder Paul Tap van het bewonerscomité volgde de raadsvergadering. "Teleurstellend, maar het is nu eenmaal zo in een democratie dat je niet altijd jouw zin krijgt." Hij is wel blij met de toezegging dat bewoners een stem krijgen in de landschappelijke inpassing van de weg.

"Mensen hebben een huis gekocht op basis van een brochure met uitzicht op een wijds open landschap. Dat je dan binnen twee jaar een weg voor je neus krijgt, is wel kort door de bocht." De bewoners gaan overleggen wat ze verder gaan doen.

De gemeenteraad heeft verkeerswethouder Kees van Velzen de opdracht gegeven om met bewoners de mogelijkheden van een tunnel te onderzoeken en de provincie voor het plan te winnen. Een tunnel ontwerpen en bouwen duurt wel vijftien tot twintig jaar, waarschuwde de wethouder al eerder.