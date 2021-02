Het nieuwbouwplan voor zeven huizen langs de Swaenswijkbrug in het centrum van Alphen aan den Rijn gaat ondanks buurtprotesten toch door. Omwonenden hadden meer dan 150 steunbetuigingen verzameld om het stukje groen te behouden.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de bouw van zes huizen en één appartement op het stuk groen langs de Oude Rijn. Omwonenden van de Swaenswijkbrug zagen dat plan echter helemaal niet zitten

Het drukbezochte parkje is een van de laatste stukjes groen in het centrum, dus laten we er dan vooral geen woningen neerzetten, vonden zij. Het rijmt ook niet met de wens van Alphen om het centrum te vergroenen.

Hun gebeden zijn niet verhoord. De politiek vond dat het wel meeviel met hoe waardevol dat stukje groen eigenlijk was. "Het veldje heeft niet veel kwaliteit", oordeelde Marijke Kottenhagen (GroenLinks). Toch waren ook de nodige partijen tegen, zoals VVD: "Willen we een betonnen stad? Dit groen krijg je niet meer terug. En zeven woningen stillen de woningnood niet", aldus Bas van Polanen. Ook CDA was tegen het 'verkeersonveilige' plan.

Het is eigenlijk jammer dat dit moet, stelde André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan. Maar binnenstedelijk is Alphen volgebouwd en over in het groen bouwen doet de provincie moeilijk.

